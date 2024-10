Aufgrund einer aktuellen Auftragsflaute sieht sich die Austria Email AG gezwungen, im November 24 Arbeitsplätze am Standort Knittelfeld abzubauen. Obwohl der Spezialist für Heizungs- und Warmwassersysteme vor einiger Zeit noch aufgrund hoher Nachfrage seine Produkte kontingentieren musste, verzeichnet das Unternehmen nun einen Rückgang. Die Belegschaft wird dadurch von 412 auf 388 Mitarbeiter reduziert, was jedoch immer noch über dem Niveau von 2019 liegt, wie das Unternehmen in einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigte.

Noch vor wenigen Jahren war die Nachfrage so stark, dass Austria Email in den Ausbau der Produktionskapazitäten und das Personal investierte. Am Standort Knittelfeld wurde unter anderem eine neue Produktionslinie für Pufferspeicher errichtet, in die rund acht Millionen Euro investiert wurden. Das Produktsortiment umfasst neben Puffer-, Stand- und Elektrospeichern auch Isolierungen und Dämmmaterialien. In dieser Phase stiegen die Umsätze im zweistelligen Prozentbereich. Allerdings flachte der Nachfrageboom 2022 ab, weshalb nun für 24 Mitarbeiter das Frühwarnsystem des AMS aktiviert wurde.

