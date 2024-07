Der deutsche Energiekonzern Siemens Energy plant eine Erweiterung seines Stromnetzgeschäfts und wird in den kommenden Jahren tausende neue Arbeitsplätze schaffen. "Wir werden in den nächsten 15 Jahren weltweit Investments in das Netz sehen, die so groß sind wie die der letzten 150 Jahre", erklärte Tim Holt, Vorstandsmitglied der Sparte Grid Technologies, am Dienstag.

>>> Siemens Österreich: Das System Neumann

"Wir wollen an diesem Boom partizipieren und investieren daher bis 2030 insgesamt 1,2 Milliarden Euro und schaffen ca. 10.000 Jobs." Diese neuen Stellen werden vor allem in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Kroatien und teilweise auch in Rumänien entstehen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!