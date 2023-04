In den Einnahmen spiegelt sich auch das Plus von 9,2 Prozent an Fahrzeugen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen wider. Der Lkw-Verkehr stagnierte hier mit einem Plus von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg auf den Straßen ist also vor allem dem Comeback des Pkw nach der ersten Pandemiezeit geschuldet.

Für die Einnahmen der Asfinag bedeutet das 2022: Mit knapp 2,4 Milliarden Euro liegen die Erlöse um fast sechs Prozent über dem Ergebnis von 2021. Mit einem Einnahmeplus von über 30 Prozent auf den mautpflichtigen Streckenabschnitten zeigt sich das Pkw-Plus besonders deutlich auf den bekannten Urlaubsrouten wie Brenner, Tauern oder Pyhrn. Insgesamt stiegen die Einnahmen bei den Pkw um rund 18 Prozent, bei den Lkw um 1,3 Prozent. Diese Steigerung entspricht jedoch der Anpassung an den harmonisierten Verbraucherpreisindex für den Zeitraum von 1,4 Prozent.