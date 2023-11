Vor allem der industrielle Mittelstand werde von den Maßnahmen hart getroffen, kritisieren Branchenvertreter. So auch Berndorfer, selbst Vorstandsmitglied im VDMA Österreich: „Wenn Unternehmen nur NIS2 oder den Cyber Resilience Act auf der Agenda hätten, wäre das vielleicht machbar. Sie haben aber auch andere Themen wie Transparenz in der Wertschöpfungskette, Supply Chain Management sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte etc. zu bewältigen. Die Unternehmen sind ohnehin schon stark belastet und plötzlich kommt diese EU-Richtlinie dazu“.

Die Zeit drängt, viele Beobachter fühlen sich an die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung erinnert, die einen regelrechten Boom in der Datenschutzbranche ausgelöst hat. Ähnliches könnte auch diesmal passieren, denn Know-how im Bereich Cybersicherheit ist rar. „Wenn Unternehmen erst jetzt mit der Umsetzung beginnen, ist es meiner Meinung nach schon zu spät, denn es gibt immer eine Vorlaufzeit von mindestens einem halben Jahr, bis die Maßnahmen getestet und technisch einsatzbereit sind.“