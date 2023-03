Alpla, der Spezialist für Kunststoffverpackungen und -recycling mit Sitz in Hard bei Bregenz, hat mit der spanischen Verpackungsfirma Inden Pharma ein Joint-Venture für deren Geschäftsbereich Alplapharma gegründet. Ziel sei es, bis zum Jahr 2023 eine gemeinsame Jahresproduktion von 800 Millionen Pharmaverpackungen zu erreichen und diese in den nächsten fünf Jahren zu verdreifachen, teilte Alpla am Freitag in einer Aussendung mit. Über die Details der Partnerschaft sei Stillschweigen vereinbart worden.

Alplapharma bringe zwei Werke in Koropi (Griechenland) und Zyrardow (Polen) in die Kooperation ein, Inden Pharma zwei spanische Werke am Firmensitz in Ibi bei Alicante (Spanien). In Markdorf (Deutschland) wird derzeit gemeinsam eine Produktionsstätte errichtet, die im Juni die Produktion aufnehmen soll. Die langfristige Partnerschaft für die zertifizierte Reinraumproduktion von Flaschen, Behältern und Verschlüssen startet im März. In Zukunft wollen die Unternehmen weiter expandieren, zum Beispiel nach Indien, in die USA oder nach Mittel- und Südamerika. Die internationalen Kunden sollen von einer größeren Nähe zu den Werken und einem breiteren Angebot profitieren, hieß es. Inden Pharma-Geschäftsführer und Inhaber Juan Guillem Gonzalez sprach von einer "großen Herausforderung", denn "wir haben zum Ziel, in den nächsten fünf Jahren die Führung auf dem Markt für pharmazeutische Kunststoffverpackungen zu erlangen".

