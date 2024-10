Nach langem Werben hat der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi sein Ziel erreicht und übernimmt den deutschen Kunststoffhersteller Covestro für bis zu 12,9 Milliarden Euro. Dabei zahlt Adnoc 62 Euro pro Aktie, was dem zuvor in Aussicht gestellten Preis entspricht, wie beide Unternehmen am Dienstag bekannt gaben. Zusätzlich wird eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent gezeichnet, wodurch Covestro knapp 1,2 Milliarden Euro zufließen.

>>> Fortschritte bei Übernahmegesprächen zwischen Adnoc und Covestro

Adnoc bemühte sich bereits seit Sommer des Vorjahres um Covestro. Im Juni dieses Jahres kündigte Covestro schließlich an, konkrete Verhandlungen mit dem Ölkonzern aufzunehmen. Nun haben beide Seiten eine Investitionsvereinbarung mit einer Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet. Adnoc hält zudem einen Anteil von 24,9 Prozent an der OMV und ist damit der zweitgrößte Aktionär nach der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), die 31,5 Prozent besitzt. Covestro entstand 2015 als Abspaltung der Kunststoffsparte des deutschen Unternehmens Bayer.

