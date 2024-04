Die Primetals Technologies Ltd. mit Sitz in London hat Karl Purkarthofer zum Mitglied der Geschäftsführung der Primetals Technologies Austria GmbH bestellt. Karl Purkarthofer wird Nachfolger von Etsuro Hirai, der vor seinem Eintritt in den Ruhestand noch ein halbes Jahr am Standort tätig sein wird.

Purkarthofer ist bereits seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen und in unterschiedlichen Geschäftsbereichen für den Konzern tätig. Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Graz begann er seine Karriere als Projektleiter bei der damaligen VAI. Rasch stieg er in Managementpositionen auf, die er auch in den USA und Großbritannien innehatte. Seit 2016 leitet er den weltweiten Geschäftsbereich Metallurgical Services und ist seit 2020 Mitglied der Geschäftsführung von Primetals Technologies.



