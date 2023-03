Herr Krammer, Sie waren ja schon einmal bei Swietelsky. Das ist aber schon eine Zeit her – wie war das damals?



Peter Krammer: Das war vor Urzeiten, zwischen 2002 und 2005. Damals war ich Filialleiter - also auch schon in einer gehobenen Managementfunktion. Ich habe wirklich viel über das Basisgeschäft lernen dürfen – darüber, wie man die kleineren Projekte bearbeitet. Und ich habe damals auch den Grundstein für den Ingenieurbau und den Tunnelbau bei Swietelsky gelegt.



Der Ingenieurbau war von Anfang an eigentlich sehr erfolgreich – vor allem durch die Akquisition diverser U-Bahn-Projekte, die kontinuierlich bis zum heutigen Tag weitergeführt worden sind. Und der Tunnelbau ist, wie der Tunnelbau so ist: Im Projektgeschäft war das am Anfang eine sehr, sehr schwierige Zeit, eine lange Durststrecke. Aber dann hat sich das gut entwickelt und heute ist der Tunnelbau wirklich eine der Perlen in der Swietelsky.



Wie ist es genau zu Ihrer Rückkehr gekommen? Machen wir eine kurze Rückblende in den Mai 2022, als Klemens Haselsteiner vom Aufsichtsrat als neuer Strabag SE-CEO designiert wurde.



Krammer: Ich war bei der Strabag neben Thomas Birtel der dienstälteste Vorstand. Nach 13 Jahren SE Vorstand überlegst du einfach, wie es weiter geht unter einer neuen Führung. Da beginnst du dir zu überlegen: Will ich das jetzt noch zehn, zwölf Jahre machen? Oder mache ich was anderes? Und wie immer in solchen Phasen, ist die Antwort auch eine Frage der Alternativen. Bei Swietelsky hat sich für mich wirklich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit eröffnet. Die ich dann eben gewählt habe. Und ich bereue es keine Sekunde.