Dipl.-Ing. Michael Esterl (45) ist ab sofort als Chief Operating Officer beim Leondinger IT-Spezialisten [unit]IT tätig. Der gebürtige Steirer verantwortet somit als zweiter Geschäftsführer das strategische Wachstum des Unternehmens. Zuvor leitete Esterl als Generalsekretär des Bundeministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) die Verwaltung und Organisation des Ministeriums.



Michael Esterl: „[unit]IT ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Leistungsstärke und Innovationskraft des österreichischen Mittelstands – und darüber hinaus bekannt für seine hervorragende Firmenkultur. Daher macht es mich stolz, das Unternehmen tatkräftig mit meiner Expertise unterstützen zu dürfen.“



Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer der [unit]IT Dienstleistungs GmbH & Co KG: „Wir freuen uns, mit Michael Esterl einen versierten Manager an unserer Seite zu haben, der über jahrelange Erfahrung in obersten Leitungsfunktionen, in der strategieorientierten Beratung, im Personalmanagement sowie bei der Umsetzung bedeutender Großprojekte verfügt. Ebenso schätzen wir sein breites Know-how in den Bereichen Digitalisierung, Wirtschaft und Dekarbonisierung. Wir wünschen Michael Esterl jedenfalls viel Erfolg in seiner neuen Position.“