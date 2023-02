Wie viel fossile Energie entlang der gesamten Lieferkette in einem Produkt steckt, schlägt sich in dessen Product-Carbon-Footprint (PCF) nieder. Eine hohe Energieeffizienz und ein Umstieg auf erneuerbare Energiequellen resultieren in einem niedrigen PCF. Diese Verringerung schützt dennoch nicht automatisch vor Preisschwankungen. Noch sind die Preise für erneuerbare und fossile Energiequellen stark gekoppelt – die dahinterliegenden Marktregeln stehen aber in Diskussion. Der PCF erzeugt wichtige Transparenz in Bezug auf den CO 2 -Fußabdruck und ermöglicht dadurch eine laufende Optimierung des gesamten Produktionszyklus.