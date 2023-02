Das Land Tirol will bis 2050 energieautonom werden. Statt auf Biogas will das Land vielmehr auf ein Verbot von Gasheizungen im Neubau ab 2025 setzen. Nur in Ausnahmefällen sollen Gasheizungen - nach der Alternativenprüfung - genehmigt werden.



Die Regierungspartei Grüne sprach sich für "absolute Ehrlichkeit in der Energiewende" aus. Klubobmann Gebi Mair forderte von der Tigas - einer 86-Prozenttochter des Tiroler Landesenergieversorgers Tiwag - dass "der Anteil an Grünem Gas schnellstmöglich auch real erhöht wird". Außerdem sollen die "Ausbaupläne für das Leitungsnetz pausiert werden, solange es nicht gelingt, das Erdgas aus der Tigas auszuschleichen". Weiters müsse die Tigas in puncto Alternativenprüfung nachgeben. "Was nicht ökologisch ist, darf nicht länger als ökologisch angepriesen werden.