Manfred Stanek, der Chief Operating Officer des Kunststoffunternehmens Greiner, das sich in Familienbesitz befindet und seinen Hauptsitz in Kremsmünster, Oberösterreich, hat sich entschieden, das Unternehmen zum Jahresende zu verlassen. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung möchte Stanek eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Er war insgesamt acht Jahre für Greiner tätig, davon sechs Jahre als Geschäftsführer der Sparte Greiner Packaging und zwei Jahre als Vorstandsmitglied.

>>> Greiner Packaging CEO Beatrix Praeceptor: "Wie soll man ein globales Unternehmen leiten, wenn man alles mit der Brille aus dem Kremstal betrachtet?"

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!