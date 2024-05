Am Dienstag wurde Max Kloger zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung Tirol (IV Tirol) gewählt. In seiner Funktion als geschäftsführender Gesellschafter der Tiroler Rohre GmbH trat er während der ordentlichen Vollversammlung die Nachfolge von Christoph Swarovski an, wie die Interessensvertretung in einer Mitteilung bekannt gab. Swarovski hat sein Amt gemäß den Statuten nach zwei Amtszeiten von jeweils vier Jahren niedergelegt.

Kloger äußerte das ambitionierte Ziel, dass "Tirol, das sich derzeit auf Platz 30 befindet, bis zum Jahr 2030 zu den zwanzig Top-Industrieregionen Europas" gehören wird. Ein dafür entwickeltes "strategisches Aktionsprogramm" soll als Leitfaden auch für die politischen Entscheidungsträger in Tirol dienen. Nach Aussage des neuen Präsidenten der IV Tirol stehen die Tiroler Industriebetriebe momentan vor großen Herausforderungen: "Das Ausbleiben internationaler Aufträge aufgrund schwacher globaler Nachfrage, der weitere Verlust von Wettbewerbsfähigkeit durch die Explosion bei den Lohnkosten und die immer noch hohen Energiepreise setzen unsere Betriebe, vor allem die energieintensiven, derzeit stark unter Druck".

