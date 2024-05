Die Programme der TU Wien Academy for Continuing Education führen das Ranking der besten MBA-Anbieter in Österreich an. Mit der höchsten Empfehlungs- und Bekanntheitsrate geht die Kategorie Professional MBA an die TU Wien Academy for Continuing Education, im Bereich der Executive MBA-Programme konnte sich die TU ebenfalls einen Platz am Siegertreppchen sichern.



In einer breit angelegten Studie, die vom Marktforschungsunternehmen Brandscore im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN im April 2024 durchgeführt wurde, wurden 200 Geschäftsführer und Personalverantwortliche befragt, welche der angeführten österreichischen postgradualen Studienprogramme sie ihren Kollegen und Mitarbeitern empfehlen würden. Zudem wurde erhoben, wie sich die Gehalts- und Karriereperspektive nach Abschluss dieser Ausbildung darstellt und welchen Kriterien bei der Auswahl eines postgradualen Studiums zu beachten sind.

Lesen Sie hier: MBA-Ranking 2024 Alle Resultate

„Der Erfolg spiegelt unsere konsequente Hingabe in der zielgruppenspezifischen Weiterentwicklung unserer Programme wider“ sagt Wolfgang Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education. „Wir nutzen dazu unsere einzigartige Executive Education Value Chain, die sich in drei Bereiche gliedert: Technology, Business & Leadership. Denn als TU Wien können wir einzigartige Einblicke in aktuelle Technologieentwicklungen im Sinne eines Technology Foresight bieten, gestützt durch Spitzenforschung und Nobelpreisträger, sowie einzigartige Kooperationen mit weltweit führenden Institutionen wie dem California Institute of Technology.“