Die Volatilitäten am Strommarkt beeinflussen zunehmend die Anlagenfahrweise von Produktionsunternehmen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet die Intraday-Optimierung eine Chance für Industrieunternehmen am Flexibilitätsmarkt teilzunehmen. Intraday-Optimierung ermöglicht eine untertägige Energieoptimierung durch Produktionsanpassungen mittels Echtzeit-Überwachung des Energieverbrauchs, Datenanalyse und aktiver Anpassung der Produktionsprozesse an die aktuellen Marktbedingungen.

Durch intelligente KI-basierte Algorithmen wird eine datenbasierte Fahrplanoptimierung erstellt, die darauf abzielt, die Effizienz und Rentabilität der Produktionsanlagen zu maximieren. Dabei wird stets darauf geachtet, die Produktionsleistung nicht zu beeinträchtigen und die Reduktion des Energieverbrauchs wird unter dieser Bedingung vorgenommen.