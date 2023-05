Viele Unternehmen verfügen zwar bereits über eine Vielzahl an kundenspezifischen Daten und Informationen, bei der systematischen Nutzung dieser Daten hinken sie jedoch oftmals noch hinterher. Insbesondere der Einsatz von Data Analytics bei der Erschließung von Bedarfs und Cross Selling Potenzialen bietet noch viel Raum für Verbesserungen.

Denn zum einen kann durch personalisierte Empfehlungen auf Basis einer bedarfsorientierten Kundensegmentierung in Kombination mit dem tatsächlichen Kaufverhalten die Loyalität der Kunden gesteigert werden – in Krisenzeiten ein unschätzbarer Vorteil. Zum anderen ist es so möglich, den Share of Wallet bei Bestandskunden deutlich zu steigern. Mit Erfolg, denn bei unseren B2B-Kunden sehen wir hierdurch ein oftmals noch nicht ausgereiztes Potenzial zur Umsatzsteigerung von über 10 Prozent.