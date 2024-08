Zusätzlich äußerten Branchenvertreter scharfe Kritik am Nationalen Energie- und Klimaplan der Bundesregierung (NEKP), der kürzlich vorgestellt wurde. Die darin enthaltenen Maßnahmen würden die Wirtschaft und Industrie schwächen, und die Vertreter der Branche seien in die Ausarbeitung der finalen Version nicht einbezogen worden.

Für Exporte in Märkte außerhalb der EU fordert die Bundessparte Industrie eine Rückerstattung der CO2-Kosten, die durch den Emissionshandel und die CO2-Steuer entstehen, um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller gegenüber Konkurrenten zu sichern, die nicht mit CO2-Bepreisungen konfrontiert sind.



Ein weiteres Problemfeld für die Industrie ist die zukünftige Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff, einem zentralen Element der Dekarbonisierung. "Uns fehlt der Glaube, dass es hier rechtzeitig die Kapazitäten geben wird, die wir brauchen. In der Umsetzung passiert in Österreich praktisch nichts", so Mörk. Darüber hinaus sieht er Herausforderungen im Bereich der Rohstoffversorgung: "Der Net Zero Industry Act ist an sich ein gut konstruierter Deal auf EU-Ebene", sagte Mörk, kritisierte jedoch erneut die übermäßige Bürokratie und verwies auf Zielkonflikte zwischen Naturschutzmaßnahmen und der Rohstoffgewinnung, etwa bei Lithium.



"Wir brauchen konkrete Ziele, wir brauchen konkrete Maßnahmen", betonte Mörk abschließend. Er hob die Bedeutung des Ausbaus von Netz- und Infrastruktur für Strom und Wasserstoff hervor und forderte Planungssicherheit, auch in Bezug auf die Gasversorgung ab Januar 2025. Schmid äußerte den Wunsch, dass in der nächsten Bundesregierung die Ministerien für Energie und Klima getrennt werden: "Die überlebensnotwendige Energie wird ständig von dem auch sehr wichtigen Thema Klima überdeckt."