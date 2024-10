Die fünf größten EU-Staaten investieren einer aktuellen Studie zufolge jährlich 42 Milliarden Euro in die Subventionierung von Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren. Laut der Untersuchung, die im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) durchgeführt wurde, ist Italien mit 16 Milliarden Euro Spitzenreiter, gefolgt von Deutschland mit 13,7 Milliarden Euro. Auch Frankreich und Polen subventionieren mit jeweils über 6 Milliarden Euro jährlich. Diese Subventionen fördern weiterhin den Einsatz umweltschädlicher Fahrzeuge, was die Bemühungen um einen nachhaltigen Wandel im Verkehrssektor untergräbt.



Aktuell machen Firmenwagen rund 60 Prozent der Neuwagenverkäufe in Europa aus. Besonders auffällig ist die Förderung von SUVs: Rund 15 Milliarden Euro fließen allein in die Subventionierung dieser Fahrzeuge in den vier untersuchten Ländern. Dienstwagenfahrer profitieren im Durchschnitt von einem jährlichen Steuervorteil von 6.800 Euro. Bei besonders schadstoffintensiven Modellen kann dieser Betrag sogar bis zu 21.600 Euro steigen. "Es ist völlig unlogisch und inakzeptabel, dass wir immer noch Milliarden von Steuergeldern in eine Technologie investieren, die dem grünen Wandel der Europäischen Kommission widerspricht", kritisiert Stef Cornelis, Flottenmanager bei T&E.

Im EU-Vergleich zählt Österreich zu den Ländern mit einer der höchsten Subventionsquoten für Diesel. Kritiker fordern schon seit Jahren eine Abschaffung dieses Privilegs, um den Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen wie Elektrofahrzeuge zu beschleunigen und die CO2-Emissionen im Verkehr zu senken.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat daher den neuen EU-Klimakommissar beauftragt, konkrete Vorschläge für den Ausstieg aus fossilen Subventionen zu erarbeiten. Dies könnte auch Auswirkungen auf die zukünftige Steuerpolitik in Österreich haben, da die Förderung fossiler Brennstoffe im Widerspruch zu den Klimazielen steht.