„Österreich steckt in einer Wachstumsflaute. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für Strukturreformen“, erklärte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr bei der Vorstellung der Prognose in Wien. Er wies darauf hin, dass man mit der längsten, aber nicht tiefsten Rezession seit 1946 rechne. Auch IHS-Direktor Holger Bonin äußerte Besorgnis: „Österreich hat in den vergangenen sechs Quartalen das Schlusslicht in der Eurozone gebildet.“ Die Wachstumsschwäche im europäischen Vergleich stelle eine Herausforderung für die künftige Regierung dar.

Angesichts des steigenden Budgetdefizits raten beide Institute der neuen Regierung zu umfassenden Reformen. „Ein rigoroses Sparprogramm ist nicht angebracht“, betonte Felbermayr. Stattdessen solle eine umfassende Überprüfung der staatlichen Ausgaben erfolgen, insbesondere jener Posten, die keinen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten. Felbermayr und Bonin sprachen sich unter anderem für die Abschaffung des Klimabonus aus. Bonin brachte zusätzlich Kürzungen bei der Bildungskarenz und Anpassungen beim vorzeitigen Pensionsantritt ins Spiel.



Für 2025 erwarten die beiden Institute eine leichte wirtschaftliche Erholung, getrieben von steigenden Konsumausgaben und einem positiven Auslandseffekt. Das BIP soll um 1 Prozent (Wifo) bzw. 0,8 Prozent (IHS) wachsen, wobei die ursprüngliche Prognose noch von 1,5 bzw. 1,6 Prozent ausging.