Harald Rametsteiner bringt umfangreiche Erfahrung als Lehrgangsleiter mit, unter anderem an der Fachhochschule St. Pölten und der Werbe Akademie. Besonders hervorzuheben ist seine Leitung des Masterlehrgangs Digital Marketing, der kürzlich mit dem „Weiterbildungsaward 2024“ der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus ist Rametsteiner Mitglied des Vorstands des Marketing Club Österreich und damit in der Marketingbranche hervorragend vernetzt.

Klaus Volcic, CEO der E-Learning Group, zeigt sich überzeugt von der Entscheidung: „Harald Rametsteiner ist ein angesehener Experte und bringt wertvolle Expertise mit. Der MBA General Management gehört zu den gefragtesten Fernstudiengängen im deutschsprachigen Raum. Unter seiner Führung und zusammen mit dem engagierten Lehrgangsteam wird das Programm optimal auf die Herausforderungen des Marktes vorbereitet.“



Der berufsbegleitende MBA General Management, der von der FH des BFI Wien in Kooperation mit der E-Learning Group angeboten wird, vermittelt umfassendes betriebswirtschaftliches Wissen. Im zweiten Studienabschnitt haben die Studierenden die Möglichkeit, sich in einem von neun Fachbereichen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Wirtschaftspsychologie oder Human Resource Management zu spezialisieren. Das flexible Studienkonzept richtet sich an Berufstätige, die ihre Karrierechancen in einem sich schnell wandelnden wirtschaftlichen Umfeld verbessern möchten.