Der studierte Betriebswirt war in seiner über 25-jährigen Laufbahn bei Siemens in verschiedenen kaufmännischen Funktionen im Konzern tätig. Seine berufliche Expertise führte ihn in die Volksrepublik China, nach Schweden (mit Verantwortung für weitere Länder) und wieder zurück nach Deutschland. Dort lebte er jeweils mehrere Jahre. In diesen Jahren erwarb sich Ulbricht den Ruf, dem Einsatz digitaler Technologien im Finanzbereich besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zudem engagiert er sich für die Nachwuchsförderung sowie die Stärkung von Vielfalt und Inklusion im Unternehmen. Ulbricht absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart.

>>> Kern-Firma bringt Siemens Großauftrag

Sein Vorgänger, Wolfgang Wrumnig, wechselt zum gleichen Zeitpunkt nach Indien und übernimmt dort die Funktion des CFO der Siemens Ltd. India. Auch er war in der Vergangenheit in verschiedenen kaufmännischen Funktionen im Konzern tätig. Seit 2016 ist Wrumnig CFO der Siemens AG Österreich und hat in dieser Funktion maßgeblich zum Erfolg der Landesgesellschaft beigetragen.