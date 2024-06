INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Bader, die Aktionäre des japanischen Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori Company Limited haben Sie am 28. März 2023 in den Vorstand berufen. Sie sind die erste ausländische Frau in diesem Gremium - und noch dazu Österreicherin. Fühlt sich das so exotisch an wie es klingt?



Irene Bader: Eine solche Karriere ist sicher noch sehr ungewöhnlich in Japan. Weil es noch nicht sehr viele Frauen in den Boards gibt. Für mich ist es natürlich eine große Freude, weil ich schon lange mit dem Unternehmen verbunden bin. Das war ein schöner Schritt. Im Vorstand sind wir zu siebt, drei Nichtjapaner.



Sie sind seit 2005 in der Unternehmensgruppe tätig. Was hat Sie in die Maschinenbauwelt geführt?



Bader: Ich bin seit 2005 im japanischen Teil des Unternehmens tätig. Damals hieß das Unternehmen noch Mori Seiki. Davor war ich schon ein paar Jahre bei der deutschen DMG. Nach meinem ersten Studium begann ich bei einem österreichischen Händler in der Auftragsabwicklung. Dann hatte ich die Chance, nach Bielefeld zu DMG zu gehen und unterschiedliche Projekte zu begleiten. 2005 bin ich dann zur damaligen Konkurrenz gewechselt. Das war die Zeit, wo Mori Seiki in Europa angefangen hat, den Direktvertrieb aufzubauen. Und da hat es damals jemanden gebraucht, der das Marketing und die Kommunikation aufbaut. So hat das alles begonnen. Dann kam immer mehr Verantwortung dazu, für Europa, USA, Asien und schließlich auch für den Heimatmarkt Japan. 2009 begann die Kooperation von DMG mit Mori Seiki. Ich kannte beide Unternehmen und konnte so den Prozess mitbegleiten. Und es ist eine sehr spannende Branche. Für ganz alltägliche Dinge braucht es Werkzeugmaschinen.



Sie werden als Vermittlerin der Kulturen beschrieben. Was macht ein Unternehmen mit japanischen Wurzeln anders?



Bader: Die japanische Kultur ist eine sehr wertschätzende und auf Konsens ausgerichtet. Mich hat diese Kultur sehr gereizt. Das ist bis heute so. Und alles fließt. Man denkt, Tokio ist eine laute Stadt. Doch es ist unfassbar ruhig.



Ist es schwer, sich als Europäerin in einem japanischen Wertecodex zurechtzufinden?



Bader: Anfangs braucht es natürlich seine Zeit. Das habe ich auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt.