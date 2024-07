INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Pichler, wie war das vergangene Geschäftsjahr für LiSEC?



Oliver Pichler: Das Geschäftsjahr 2023 war für LiSEC sehr gut. Trotz der flachen Baukonjunktur und des damit einhergehenden Rückgangs im Auftragseingang ist es aufgrund des sehr gutes Order Backlogs sowie unserer globalen Präsenz als Weltmarktführer gelungen, sowohl im Umsatz als auch Ertrag eine deutliche Steigerung von jeweils mehr als 20 Prozent zu erzielen.



Wo setzt das Unternehmen Wachstumsschritte?



Pichler: Weltweit erfordern der demografische Wandel sowie der Mangel an Fachkräften eine höhere Prozessautomatisierung, welche LiSEC durch vollständig integrierte Gesamtlösungen aus Maschinen und Software begegnet. Zusätzlich setzt LiSEC Schwerpunkte bei digitalen Lösungen bzw. Geschäftsmodelle für die Glasbranche.



Welche Herausforderungen gibt es am Standort?



Pichler: Mittelfristig sehen wir am Standort Österreich die Herausforderungen der hohen Lohnstückkosten sowie der zunehmenden Regulierung und dadurch Bürokratisierung. Als global tätiges Unternehmen stehen wir im internationalen Wettbewerb mit Ländern mit deutlich attraktiveren Standortfaktoren. Durch eine enorm veränderungsbereite Mannschaft konnten wir die multiplen Krisen der letzten 3-4 Jahre sehr gut meistern und sehen somit auch positiv in die Zukunft.





Welche Maßnahmen würden Sie sich für den Standort Österreich wünschen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?



Pichler: Eine konsequente Bekämpfung der Inflation, um im internationalen Kontext wettbewerbsfähig zu bleiben, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ohne substanzielle Benachteiligung der Industrie sowie eine Vereinfachung von Verwaltungsprozessen, um Unternehmen den operativen Betrieb und die Expansion zu erleichtern.