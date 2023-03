Im Webinar wird erörtert, wie die Logistik zu einem Wettbewerbsfaktor für Chemieunternehmen werden kann. Der Mehrwert für die Teilnehmenden liegt darin, eigene Ansichten mit anderen Firmenvertretern und dem Referenten zu teilen, Innovations- und Optimierungspotentiale zu entdecken, sowie Handlungsempfehlungen und umsetzbare Lösungen zu diskutieren.



Im Fokus des Webinars steht die Studie "Einkauf von Logistikdienstleistungen in der Chemie", deren Ergebnisse Prof. Dr. Christian Kille von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) vorstellen wird. Es folgt eine Diskussionsrunde, moderiert von den Business Development Managern Dachser Chem Logistics Selina Hipp (Schweiz) und Manuel Schmelz (Österreich).

Das Webinar gibt neue Impulse für Logistik-Dienstleistungen in der Chemie von morgen und bietet einen interaktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch. Teilnehmen können Entscheider aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management sowie Vertreter der Fachpresse.



Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an selina.hipp@dachser.com.

Weitere Informationen: https://www.dachser.at/de/chem...