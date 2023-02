Die Industriellenvereinigung (IV) Burgenland hat am Dienstag Adelheid Adelwöhrer, Geschäftsführerin von Neudoerfler Büromöbel, zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Adelwöhrer folgt Manfred Gerger nach, der das Amt nach elf Jahren an die nächste Generation weitergeben wollte. Die Entscheidung in der Vollversammlung fiel einstimmig, berichtete die IV in einer Aussendung. Zu den Vizepräsidenten wurden Matthias Unger von Unger Stahlbau, Christina Glocknitzer von Seal Maker und Christian Strasser von PET to PET gewählt.

Lesen Sie hier: Das sind die Topmanager im Burgenland.

Gerger wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Seine Nachfolgerin will nun Themen wie die Sicherstellung leistbarer Energie, den Arbeitskräftemangel, die Klimawende und Ressourcenwirtschaft vorantreiben. "Die derzeit herrschenden multiplen Krisen stellen die Industrie vor große Herausforderungen", betonte Adelwöhrer. Sie will außerdem "die Politik sensibilisieren, die richtigen Schritte zu setzen, um den Industriestandort Burgenland weiter zu stärken".

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung