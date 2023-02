Seit kurzem hat die OMV-Tochter Borealis mit Jonatas Melo einen neuen Vice President Performance Materials. Melo ist nun dafür verantwortlich, das globale Infrastruktur- und Konsumgütergeschäft in Einklang mit den Borealis-Zielen im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.



Bevor er im Jahr 2011 zu Borealis kam, hatte Jonatas Melo verschiedene Positionen bei Cosan und ExxonMobil in Brasilien, Südamerika, inne. Bei Borealis begann er im Bereich Business Finance und wechselte in der Folge in die Bereiche Supply Chain Management & Business Optimisation in Wien, Österreich. Im Jahr 2013 wechselte Jonatas Melo zu Borouge, wo er sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch in Singapur als Vice President in den Bereichen Supply Chain Management, Strategie sowie im kaufmännischen Bereich tätig war. Zuletzt bekleidete er die Position des Senior Vice President Asia South bei Borouge.



Jonatas Melo hat einen MBA-Abschluss des IMD, Lausanne, Schweiz, sowie einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen der Universität von São Paulo, Brasilien.



„Er ist eine internationale Führungspersönlichkeit mit solider Erfahrung im Zusammenhang mit Performancesteigerungen und dem Vorantreiben von Veränderungen in multinationalen Unternehmen“, beschreibt Lucrèce Foufopoulos, Executive Vice President Polyolefins, Circular Economy und Innovations & Technology, Melo nach Einstieg in die neue Position. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm unsere Ziele zu realisieren, um die Transformation von Borealis Polyolefins zu einem kohlenstoffneutralen, fortschrittlichen und kreislauforientierten Wachstumsunternehmen weiter zu beschleunigen.“