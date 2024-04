Andres Steiner ist seit mehr als 21 Jahren bei AT&S. In dieser Zeit ist er vom einfachen IT-System- und Netzwerk-Administrator zum Head of IT Security & IT Infrastructure des Leiterplattenspezialisten AT&S aufgestiegen. Initialzündung war eine Weiterbildung im Schulungszentrum Fohnsdorf, die den damaligen Facharbeiter zum System– und Netzwerkadministrator machte. „Ich hatte dann das Glück gleich bei AT&S anfangen zu können“, erinnert er sich. Seine jetzige Position als Head of IT Security & IT Infrastructure hat er seit einem Jahr.

