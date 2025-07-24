24.07.2025 - Im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA zeichnet sich eine Verschärfung ab: Die EU hat sich auf eine umfangreiche Liste möglicher Gegenzölle von bis zu 30 Prozent geeinigt. Sollte es keine Einigung in den laufenden Verhandlungen geben, könnten diese Maßnahmen bereits ab dem 7. August in Kraft treten. Ziel ist es, auf potenziell neue US-Zölle mit Gegenmaßnahmen auf US-Waren im Wert von über 90 Milliarden Euro zu reagieren, wie aus EU-Kreisen verlautet.

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Die geplanten Strafzölle setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: einer bereits beschlossenen Liste von Abgaben auf US-Importe im Umfang von 21 Milliarden Euro, sowie einer erweiterten Liste mit weiteren Importen im Wert von rund 72 Milliarden Euro. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte am Mittwoch jedoch: Der Fokus liege weiterhin auf einer einvernehmlichen Lösung mit Washington.

Beide Seiten führen derzeit intensive Gespräche, um eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den Wirtschaftsriesen zu vermeiden. Der Konflikt hatte sich zugespitzt, nachdem US-Präsident Donald Trump vor rund zwei Wochen angekündigt hatte, ab dem 1. August neue, deutlich höhere Zölle auf EU-Waren erheben zu wollen. Gleichzeitig warnte er vor möglichen Reaktionen seitens der EU.

In der Nacht zu Donnerstag signalisierte Trump jedoch Entgegenkommen. Sollte die Europäische Union ihren Markt stärker für US-Unternehmen öffnen, sei eine Senkung der angedrohten Zölle denkbar. Wörtlich sagte der Präsident bei einer Veranstaltung: „Wenn sie zustimmen, die Union für amerikanische Unternehmen zu öffnen, dann werden wir einen niedrigeren Zoll erheben.“ Laut Trump befänden sich beide Seiten in „ernsthaften Verhandlungen“.