Wenn alle Angestellten für dasselbe Unternehmen arbeiten, sollte doch eigentlich alles harmonisch sein, oder? In der Theorie ja. Allerdings ist dieser „gemeinsame Strang“, an dem alle ziehen, in der alltäglichen Arbeit oftmals zu nebulös, zu trivial. Hier zählen gänzlich andere Unterschiede:



In den Hallen wird häufig irgendeine der verschiedenen Formen von Schichtarbeit betrieben; die Büros hingegen arbeiten mehrheitlich von 08:00 bis 17:00 Uhr. Neuerdings sogar häufig nicht einmal mehr (dauerhaft) vor Ort, sondern im Rahmen des Home-Office.



Die Büroarbeit ist hauptsächlich geistig beanspruchend, wohingegen sich in den Werkshallen vielfach körperliche und geistige Anstrengung die Waage halten – oder erstere überwiegt. Je nach Anlage/Abteilung kann zudem starke Monotonie hinzukommen.

Der allgemeine Ton in den Büros ist häufig freundlicher, positiver, respektvoller. In der Produktion hingegen geht es meist deutlich rauer zu; viele empfinden das als weniger wertschätzend.



Nach wie vor ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern erheblich. Während es in den Büros mittlerweile einen lobenswert hohen Grad an Gleichberechtigung (wenigstens unterhalb der Führungspositionen) gibt, arbeiten in der Produktionsrealität deutlich mehr Männer als Frauen.



In vielen Betrieben wird ein Großteil aller Führungsentscheidungen in Büros getroffen. Zwar existieren Werkmeister und ähnliche technische Führungskräfte, diese stehen jedoch „rangmäßig“ häufig unter den „Büro-Führungskräften“. In der Folge fühlen viele Produktionsmitarbeiter sich von den Entscheidungsprozessen entkoppelt. Verstärkt wird das durch die Tendenz der jüngsten Jahrzehnte, durch die viele Führungskräfte nur Büroarbeit aus eigener Erfahrung kennen.



Der Praxis geschuldet ist das gesamte Arbeitsumfeld in der Produktion oft weniger angenehm. Es beginnt bei der vielfach vorhandenen Notwendigkeit, einen Großteil jeder Schicht auf den Beinen zu verbringen und endet bei der oftmals nicht möglichen Klimatisierung großer Hallen längst noch nicht.



Häufig ist die räumliche Trennung zwischen Produktion und Büros zu tiefgreifend, wodurch sich Mitarbeiter beider Gruppen nur selten begegnen. Das wiederum schürt ungesundes Gruppendenken und befeuert Klischees.



Die Folge: In einem Betrieb gibt es häufig signifikante Unterschiede in der Eigen- und Fremdwahrnehmung zwischen beiden Gruppen; oftmals noch weiter unterteilt. Beide Personenkreise fühlen sich von der jeweils anderen oft missverstanden und geringgeschätzt.



Natürlich, Führungskräfte wissen, wie wenig jeder Industriebetrieb ohne beide Gruppen funktionieren kann. Sie wissen zudem, dass beide Arbeitsplätze sich in Sachen Stärken und Schwächen die Waage halten. Dennoch wird dies oftmals nicht mit genügend Nachdruck in den Köpfen der Mitarbeiter verankert – und vielerorts längst nicht genug dafür getan, um die Pflege derart schädlicher Klischees zu unterbinden.



Dadurch entstehen in vielen Unternehmen Reibungspunkte, die insgesamt die Arbeit stören und die definitiv nicht sein müssen.