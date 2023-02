Und auch Holger Fastabend CSO/CTO der GG Group sagt: „Die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit sind vielfältig, komplex, lieferketten- und branchenübergreifend. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen wie GG Group dieser Herausforderung am besten mit Kooperation und partnerschaftlichem Austausch gerecht werden. Anstatt rein kompetitiv zu agieren und im Wettlauf Einzelinteressen zu verfolgen, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit anderen in ihren Metiers führenden Marktbegleitern optimale und nachhaltige Lösungen für die Zukunft unser aller Mobilität zu schaffen."



Hans Pehrson, Projektleiter Polestar 0 Project, erklärt: "Ein so ehrgeiziges Projekt erfordert Partner, die in ihren Branchen führend sind und die sich voll und ganz für unsere ambitionierte Vision engagieren. Deshalb freue ich mich darauf, dass GG Group ein wichtiger Teil unseres Teams wird, wenn wir Lösungen für die Entwicklung einer vollständig klimaneutralen Lieferkette finden. Das Fachwissen von GG im Bereich nachhaltiger Kabel und Kabelsätze wird für unsere Mission von unschätzbarem Wert sein und eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung neuer und innovativer Technologien spielen, um zu erreichen, was bisher unmöglich war."



