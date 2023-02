Homeoffice Tage sind wieder im Ansässigkeitsstaat zu besteuern, wenn der Arbeitgeber im anderen Staat sitzt. Das bedeutet, dass die Einkünfte des Arbeitnehmers zwischen Österreich und Deutschland aufzuteilen sind. Die Aufteilung erfolgt anhand der tatsächlichen Arbeitstage. Arbeitet nun ein deutscher Arbeitnehmer einen Tag pro Woche im Homeoffice, so wird dieser Tag in Deutschland zu versteuern sein. Sein österreichischer Arbeitgeber kann diesen Arbeitstag im Rahmen der österreichischen Lohnverrechnung steuerfrei stellen.



Für Grenzgänger gilt, dass Homeoffice Tage wieder als schädliche Nichtrückkehrtage zu zählen sind. Das bedeutet, dass Grenzgänger sämtliche 45 Nichtrückkehrtage in der zweiten Jahreshälfte „verbrauchen“ können, ohne den Grenzgängerstatus zu verlieren. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Arbeitnehmer bereits in der ersten Jahreshälfte aufgrund arbeitsvertraglicher Regelungen pandemieunabhängig im Homeoffice tätig war, denn dann sind auch diese Tage von den insgesamt 45 Nichtrückkehrtagen im Jahr abzuziehen. Hier ist jedenfalls Vorsicht geboten, denn eine derartige pandemieunabhängige Homeoffice Vereinbarung und das damit verbundene Überschreiten der maximalen Nichtrückkehrtage im Jahr kann den Grenzgängerstatus für das gesamte Jahr 2022 aberkennen. In diesen Fällen zeigt dann die Konsultationsvereinbarung mit Deutschland betreffend die COVID-19-Pandemie keine Wirkung mehr.



Das Risiko, dass ein Dienstnehmer in seinem Homeoffice eine Betriebsstätte seines im anderen Staat ansässigen Arbeitgebers begründet, erhöht sich deutlich.



StB Michael Sadl, BSc. LL.B. ist Steuerberater und Manager Tax der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH, Linz, michael.sadl@icon.at.