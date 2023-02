Der Österreichische Nationalrat hatte sich schon 2019 gegen das Abkommen positioniert. Konkret votierte der EU-Unterausschuss im damaligen September mit Stimmen aller Parteien außer der NEOS gegen das EU-Mercosur-Abkommen. Damit wurde die Regierung zu einem Nein zum EU-Mercosur-Abkommen auf EU-Ebene verpflichtet. Dem Pakt wurde ein Riegel vorgeschoben, denn Entscheidungen im EU-Rat müssen einstimmig erfolgen. "Ein Splitting und einen Beschluss durch die Hintertür gegen den Willen anderer Mitgliedsstaaten kommt nicht in Frage", so die damalige ÖVP-Agrarministerin Elisabeth Köstinger in der amtierenden türkis-grünen Bundesregierung.

Für das Abkommen waren in Österreich damals neben der pinken Partei auch die Industriellenvereinigung (IV), Wirtschaftskammer (WKÖ) sowie der ÖVP-Wirtschaftsbund gewesen. Dezidiert dagegen trat neben Umweltschutzorganisationen und AK auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) auf.

"Österreich muss sein stures Nein zu Mercosur endlich aufgeben", forderte nun am Mittwoch NEOS-EU-Abgeordnete Claudia Gamon. Ihre Partei ist nach wie vor für das Abkommen. "Ein Mercosur-Abkommen mit strengen Umweltstandards kann unser Instrument sein, den wichtigen europäischen Green Deal bis in den Amazonas auszudehnen", so die Oppositionspolitikerin. Das Umweltkapitel gehöre aber weiterhin nachgeschärft, denn Handel dürfe nicht auf Kosten der Klimaziele gehen. "Die Blockadehaltung und Panikmache der anderen Parteien bringt uns hier aber keinen Millimeter weiter", kritisierte Gamon gegenüber der APA.

Die EU dürfte aufgrund der globalen Verwerfungen in der multipolarer werdenden Welt versuchen, neue Handelspartner zu gewinnen und die Beziehungen zu bestehenden und demokratischen Ländern zu vertiefen. Internationale und kritische Verbände drängten zuletzt zumindest auf weitgehende Korrekturen an dem Vertrag.



Zur Mercosur-Freihandelszone gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die EU und die südamerikanischen Mercosur-Staaten hatten vor 2019 eine Grundsatzeinigung für einen Handelsvertrag erzielt. Zuvor war 20 Jahre lang verhandelt worden.