Nach der Voranmeldungsphase für den Energiekostenzuschuss II, die von gut 84.000 Unternehmen genutzt wurde, kann nun bis 7. Dezember ein neuer formeller Antrag über die aws gestellt werden. Der Zuschuss soll einen Teil der Energiemehrkosten der Unternehmen angesichts steigender Preise abfedern und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Zwischen 3.000 Euro und 150 Millionen Euro sollen bis 2023 pro Unternehmen an Zuschüssen fließen.

Die Förderkonditionen wurden den Angaben zufolge aufgrund von Anpassungen des Beihilferahmens leicht verändert. So entfällt beispielsweise das Eingangskriterium der Energieintensität in den ersten beiden Förderstufen. Neu ist für Förderungen ab 125.000 Euro pro Förderperiode auch das Erfordernis eines Betriebsverlustes oder eines Rückgangs des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 40 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021. Eine Reihe weiterer Kriterien sorge für Zielgenauigkeit, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). "Zudem ist die Förderung für bereits durch höhere Preise weitergegebene Kosten nicht zulässig."

