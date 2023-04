Steuerpflichtige Unternehmen in Österreich können eine Forschungsprämie beantragen, wenn sie Forschung und Entwicklung betreiben. Dies können beispielsweise eine neue Produktentwicklung oder ein verbessertes Produktionsverfahren sein, sofern im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine technische Unsicherheit zu lösen ist (lt. OECD Frascati Manual 2015). Dabei können ein- oder mehrjährige Projekte berücksichtigt werden, die jedes Jahr aufs Neue eingereicht werden müssen.



Die Forschungsprämie umfasst 14% (ab dem Wirtschaftsjahr 2018) der gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für ein Wirtschaftsjahr. Die Forschungsprämie ist steuerfrei und wird vom Finanzamt als Cash-Prämie auf das Abgabenkonto gutgeschrieben, das bedeutet, dass diese zweckungebunden verwendet werden kann. Bei einem Forschungs- und Entwicklungsauftrag an einen inländischen oder in der EU/EWR ansässigen Dritten kann das auftraggebende Unternehmen maximal 1 Mio. Euro als Aufwendungen ansetzen.