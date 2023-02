Betriebe können einen Zuschuss zu den gestiegenen Energiekosten beantragen. Ab 1.1.2023 folgt der deutlich erweiterte EKZ 2, bei dem in den ersten beiden Förderstufen bis zu einem Fördervolumen von 4 Millionen Euro (bisher nur in Stufe 1 bei Energiekosten bis 700.000 Euro) das Kriterium der Energieintensität von 3 Prozent wegfällt.



Zudem werden in den Stufen 1 und 2 die Fördersätze von 30 Prozent auf 60 Prozent bzw. 50 Prozent angehoben und weitere Energieträger in die Förderung einbezogen. Zusätzlich werden Kleinst- und Kleinbetriebe weiterhin mit einem Pauschalfördermodell gefördert.