Lenze Austria hat mit Christoph Röbl, Business Development Manager Automation, einen Experten vor Ort, der praxisnah zum Thema „Der digitale Zwilling einer Maschine: Lösungen und Herausforderungen“ vortragen wird.

(Ab 16:40 Uhr)

Was bedeuten Automatisierung & Robotik für Ihren Bereich? Wo sehen Sie in Ihrem Bereich das größte Potential?



Christoph Röbl: Mit innovativer Automatisierungs- und Antriebstechnik sowie Robotik wird die Produktivität im Maschinen- und Anlagenbau gesteigert. Dies ist im internationalen Wettbewerb ein entscheidender Faktor. Potential sehe ich im Zusammenwachsen von Maschinenbau, Elektronik und Software. Die größten Innovationen kommen aktuell aus dem Software-Bereich. Verbesserte Datenflüsse über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine und darauf aufbauende Services bringen viele Vorteile!



Was erwarten Sie sich persönlich von den Bodenseegesprächen 2023?



Röbl: Die Bodenseegespräche sind für mich die beste Gelegenheit in der Region, um fachliche Diskussionen zur Automatisierung im Maschinen- und Anlagenbau zu führen. Durch den großen Einzugsbereich Westösterreich, Ostschweiz und Süddeutschland kann ich mich mit vielen interessanten Personen vernetzen.



Was kann Digitalisierung, der digitale Zwilling, für die Inbetriebnahme von Anlagen leisten?



Röbl: Der digitale Zwilling in Form einer virtuellen Inbetriebnahme beschleunigt die Projektabwicklung und verbessert die Softwarequalität. Wichtig ist aber der gesamtheitliche Blick auf den digitalen Zwilling! Denn ab dem Anfang einer Entwicklung entstehen viele Informationen, die dann im Engineering, in der Produktion und Inbetriebnahme sowie im After Sales möglichst effizient verarbeitet werden.



(Interview: Cornelia Schaupp, OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik)