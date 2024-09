Österreichs Wirtschaft konnte auch im zweiten Quartal 2024 keine Erholung verzeichnen, hauptsächlich bedingt durch anhaltende Schwächen in der Industrie und im Großhandel. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen Rückgang um 0,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Es ist damit bereits der fünfte aufeinanderfolgende Quartalsrückgang. Aufgrund des Bevölkerungswachstums fiel das BIP pro Kopf sogar um 1,2 Prozent niedriger aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

>>> Kommt die Investitionsflaute?

Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 gab es einen Rückgang von 0,4 Prozent. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hatte jedoch ursprünglich mit einer Stabilisierung auf dem Niveau des Vorquartals gerechnet.



"Österreichs Wirtschaft rutscht von einer Rezession in Richtung Stagnation", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Zwar ist der Rückgang der Wirtschaftsleistung etwas weniger stark ausgefallen, doch die Einbußen in den vorherigen Quartalen waren deutlicher: Im ersten Quartal 2024 sank das BIP im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent, während im vierten Quartal 2023 ein Minus von 1,6 Prozent zu verzeichnen war.

Besonders die Schwächen in der Industrie und im Großhandel trugen zum erneuten Rückgang des BIP bei. Allerdings gibt es erste Anzeichen für eine Erholung im zweiten Halbjahr, betonte Thomas. So stiegen die Umsätze in der Industrie im Juli erstmals nach 16 Monaten wieder an, und auch die Industrieproduktion lag im Juni über dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Krise.