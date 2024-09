In Summe planen Betriebe bis 2027 ein Investitionsvolumen von geschätzt rund fünf Milliarden Euro in der Steiermark zu tätigen, wie die Wirtschaftsnachrichten ermitteln konnten. Ein Teil davon wurde bereits getätigt bzw. angekündigt.

Rund 500 Millionen Euro investiert AT&S bis 2025 am Hauptsitz in Leoben. Ams-OSRAM nimmt 588 Millionen Euro für den Standort Premstätten in die Hand. 1,5 Milliarden Euro investiert die voestalpine AG in ihre Standorte Linz und Donawitz. 100 Millionen plant Siemens Energy in den Standort Weiz zu investieren. Am Cargo Center Graz in Werndorf werden ebenfalls bis 2025 um rund 100 Millionen Euro die Gütertransportkapazitäten ausgebaut.

Das sind nur einige der größten betrieblichen Investitionsprojekte der letzten Jahre in der Steiermark. Ergänz werden kann die Liste durch zahlreiche Investments im zweistelligen Millionenbetrag, etwa von Pankl Racing, Münzer Bioindustrie, Maschinenfabrik Liezen, Saubermacher, Miba, Siemens Mobility und vielen weiteren Unternehmen.



Ein erheblicher Teil des milliardenschweren Investitionsvolumens ist aber noch in Planung bzw. auf betrieblicher Ebene in der Konzeptionsphase. Ob sich dieses „in Planung“ befindliche Investitionspotenzial letztendlich für die Steiermark heben lässt, hängt aber von den Rahmenbedingungen ab und diese haben sich in den letzten zwei bis drei Jahren verschlechtert, sodass Unternehmen zuwarten, oder Investitionen im Ausland vorziehen.