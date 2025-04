Bereits im ersten Quartal 2024 wurden in Österreich zwei Firmeninsolvenzen mit Passiva in Milliardenhöhe registriert. Dabei handelte es sich zum einen um die Insolvenz der Familie Benko Privatstiftung mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,27 Milliarden Euro, zum anderen um die Insolvenz des Unternehmers Rene Benko, bei der 2,42 Milliarden Euro an Passiva gemeldet wurden. In beiden Fällen sind jedoch erhebliche Teile der Forderungen weiterhin bestritten und befinden sich in Prüfung.

Im Vergleich dazu wurde im ersten Quartal 2025 eine einzelne Großinsolvenz im Milliardenbereich verzeichnet: die Herkules Holding GmbH, die bis zum 26. Februar 2025 noch unter dem Namen Laura Holding GmbH im österreichischen Firmenbuch eingetragen war, meldete Verbindlichkeiten in Höhe von 1,023 Milliarden Euro an.