Zusammengefasst: Die ersten Ergebnisse würden zeigen, dass auch bei energieintensiven Bereichen wie in der Stahl- und Aluminiumverarbeitung fossile Energieträger "vollständig durch Erneuerbare ersetzt werden können", sagt AIT-Experte Wolfgang Hribernik.



Einer der realen Anwendungsfälle in der Grünen Gießerei 4.0 ist die Dekarbonisierung von Industrieöfen, wie sie in der Stahlweiterverarbeitung der voestalpine Anwendung findet. Konkret werden diese Dekarbonisierungspotenziale bei den Wärmebehandlungsaggregaten der Anlagen bei unterschiedlichen voestalpine-Standorten untersucht. Hier können aus den Erkenntnissen von envIoTcast einige Ansatzpunkte wie das Vorwärmen von Produkten oder die Etablierung eines thermodynamischen Modells für die Prüfung von verschiedenen Verbesserungsansätzen übernommen werden. Für die Wärmebehandlung von Metall im Zuge der Stahlweiterverarbeitung gibt es nicht die EINE Alternative zu Erdgas. Vielmehr stellt sich die Frage, welcher Energieträger für den konkreten Einsatz, der am besten geeignete ist. Ökostrom, Biomethan, das durch Reinigung von Biogas erzeugt wird oder Methan, das durch Synthetisierung mit Wasserstoff und CO2 hergestellt wird, werden zukünftig zentrale Heizmedien für Industrieöfen sein.



CO2 im Kreislauf.



Wird Erdgas in Industrieöfen verbrannt, entsteht ein Rauchgas, das etwa 15 Volumsprozent (vol%) CO2, 15 vol% H2O und 70 vol% N2 enthält. Der CO2-Anteil kann mit erprobten Technologien abgetrennt werden und mit grünem Wasserstoff wieder zu Methan (CH4) „methanisiert“ werden. Dieses „grüne Methan“ kann dann erneut ohne jegliche Prozessumstellung im Ofen verbrannt werden. So ist ein Kreislauf möglich, bei dem kein CO2 in die Atmosphäre gelangt. Derartige Anlagen sind mit heutigen Komponenten bis in den 100-MW-Bereich bereits realisierbar und im 10-MW-Bereich bereits seit Jahren erfolgreich in Betrieb.



17 Projekte



Die Vorzeigeregion NEFI zeigt mit ihren 17 Projekten, dass mit in Österreich entwickelten Energietechnologien eine 100-prozentige erneuerbare Energieversorgung der Industrie möglich ist. Neben dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energie und der Steigerung der Energieeffizienz gibt es eine große Breite an Forschungsansätzen, um intelligente Energiekonzepte zur drastischen Reduktion von CO2-Emissionen zu erproben. „Das Besondere an unserer Zusammenarbeit ist, dass die neuen Technologien in Echtzeit im Feld erprobt werden können – wir forschen und entwickeln sehr nahe an der unmittelbaren Umsetzung. Das reduziert das technische und wirtschaftliche Risiko der Betriebe beim Einsatz neuer Technologien“, erklärt Wolfgang Hribernik, Leiter der NEFI-Verbundkoordination.



Das NEFI-Projekt envIoTcast unter Leitung des AIT Austrian Institute of Technology vereint Partner aus der oberösterreichischen Industrie und der Forschung wie die LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH, HOFMANN Wärmetechnik GmbH, Ing. Martin Johann Fischer und dem Automobil-Cluster in der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria. Die Projektlaufzeit ist von 03/2021 bis 02/2024.