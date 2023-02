Der Gründungspreis Phönix zeichnet jedes Jahr besondere Projekte aus, um sie am Weg auf den Markt besonders zu unterstützen. Vergeben wird der Preis an die besten Spin-offs, Start-ups und Prototypen im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).

Innovative Start-ups und Spin-offs können als Bindeglied zwischen Labor und Markt gesehen werden. Sie übernehmen also "eine wichtige Übersetzungsleistung, indem sie Innovationen aus der Grundlagenforschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umwandeln", sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. "Sie sind ein Turbo, wenn es darum geht, Innovationen marktreif zu machen. Für die Industrie spielen Startups daher eine wichtige Rolle im Innovationsprozess – sie zeigen auf, wie wir Prozesse und Produktbestandteile anders kombinieren können, um so Neues zu schaffen."