Die MBO Gruppe ist spezialisiert auf Falzmaschinen und Roboter für die Druckweiterverarbeitung. Einer davon ist der Cobo-Stack, ein Cobot ohne Schutzkäfig, der etwa Paletten befüllen kann. Das Unternehmen will sich nun auf den Ausbau seiner Robotik-Sparte fokussieren.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

"Die größte Herausforderung in Europa, den USA und auch Teilen Asiens ist definitiv der Fachkräftemangel", erklärt Tizian Burger, Produktmanager von Cobo-Stack, den Hintergrund dieser Entwicklung. Denn eben für den Personalmangel soll der Cobot eine Lösung bieten. "Er unterstützt die Unternehmen dabei, monotone, schwere und sehr langweilige Aufgaben zu automatisieren."

Dieser Beitrag basiert auf einem längeren Interview mit Tizian Burger, erschienen im Logistik-Fachmagazin dispo!

Der Cobo-Stack soll dabei erst der Anfang sein, die Robotik in den nächsten Jahren eine eigene Business Unit im Unternehmen bilden. So wurde 2022 auch ein weiteres "Familienmitglied" gelauncht: der Cobo-Stack flex.

Einige der MBO-Kunden haben während der Pandemie angefangen, stärker auf Automatisierung und automatisierte Prozesse zu setzen. "Unser Standort in Portugal ist dabei einer der Gewinner", sagt Burger. "Durch die unterbrochenen Lieferketten während Corona kommt es vermehrt zu Rückverlagerungen von Produktionen nach Europa, wodurch die Fremdfertigung einen immer größeren Markt für uns darstellt. Wir konnten neue Kunden gewinnen und diskutieren aktuell mit einigen Unternehmen über die Verlagerung ihrer Fertigungen und Montagen nach Porto."

Kennen Sie schon unser Branchenbriefing rund um das Thema Automatisierung? Jetzt nichts mehr verpassen. Newsletter abonnieren!

Durch die europäische Zollunion und die Anbindung an Straße, Luft und Wasser sei Porto geographisch hochinteressant für MBO. "Die Fülle an Fertigungsmöglichkeiten ist hierbei ein wichtiger Faktor. Während der Jahre 2021/22 haben wir 4,1 Millionen Euro in Porto investiert", sagt Burger.

Momentan mache die Robotik noch einen kleinen, seit Beginn der Investitionen allerdings steigenden Anteil am Unternehmen aus. "Wir haben durch Raul Heininger und mich nun zwei jüngere Personen im Unternehmen, um diese neue Welt weiter auszubauen und andere Industrien zu erschließen", so Burger. Der Cobo-Stack soll in den nächsten zwei Jahren einen deutlich höheren Teil des gesamten Umsatzes ausmachen. Denn: Der demographische Wandel zwinge letztlich zu Investitionen.