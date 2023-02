Die Auszeichnung spiegelt die Selbstverpflichtung des Unternehmens zum Klimaschutz sowie die hohen Standards beim eigenen ökologischen Fußabdruck wider. Insbesondere in den besonders hoch gewichteten Bereichen „Umwelt“ sowie „Arbeits- und Menschenrechte“ konnte der Spezialist für Spezialschmierstoffe mit einer deutlich überdurchschnittlichen Bewertung punkten. Auch in den Bereichen „Ethik“ und „nachhaltige Beschaffung“ erzielte Klüber Lubrication hervorragende Wertungen.

Klüber Lubrication hat sich zur Klimaneutralität seiner Produktions- und Vertriebsstandorte ab 2022 verpflichtet, was sowohl den energiebezogenen CO2-Ausstoß als auch die Emissionen an sonstigen Klimagasen beinhaltet. Dies erreicht der Schmierstoffspezialist durch die Reduktion der CO2-äquivaltenten Emissionen weltweit, die Verbesserung der Energieeffizienz, den Einsatz grünen Stroms und die Umstellung auf klimafreundlichere Lösemittel. Es ist gelungen, diese Emissionen um 49 Prozent auf nun rund 25.000 Tonnen zu reduzieren. Die jährlichen Rest-Emissionen werden ab sofort durch hochwertige Projekte kompensiert.

Im Bereich Diversität und Inklusion wurde das Ziel, bis 2025 die Frauenquote in Managementfunktionen auf mindestens 25 Prozent zu steigern, bereits 2021 erreicht. Auch haben sich alle Lieferanten von Klüber Lubrication zur Förderung der UN-Nachhaltigkeitsziele verpflichtet, was sich im Bereich „nachhaltige Beschaffung“ widerspiegelt. Mehrere Standorte in Deutschland, China und Brasilien haben zudem Ethik- und Nachhaltigkeits-Audits nach dem Sedex-Standard mit Zertifikat bestanden. Einen Überblick über Nachhaltigkeit bei Klüber Lubrication bietet der Nachhaltigkeitsbericht, der im Mai 2022 erschienen ist.

Neben dem eigenen ökologischen Fußabdruck, dem „Footprint“, lassen sich noch weit größere Beiträge zum Klimaschutz durch den „Handprint“ erzielen. Klüber Lubrication hilft Anwendern, selbst sicherer, effizienter und nachhaltiger zu produzieren. Die passgenaue Spezialschmierstofflösung und die richtige Anwendung können einen enormen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit leisten. So konnten 2021 Kunden von Klüber Lubrication durch KlüberEnergy Projekte und die damit verbundenen Steigerungen des Wirkungsgrads rund 400 GWh Strom - oder 52.000 Tonnen CO2 - einsparen.

Grundsätzlich leisten alle Schmierstoffe von Klüber Lubrication einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Sie reduzieren Reibung und Verschleiß und sorgen für längere Betriebszeiten, weniger Wartung etc. Um den Aspekt Nachhaltigkeit im Produktportfolio sowie der Produktentwicklung bewerten zu können, kategorisierte Klüber Lubrication schon vor zehn Jahren seine Produkte in vier Segmente. Produkte, die besondere Standards erfüllen oder einen Mehrwert im Sinne der UNSDG s zu einer nachhaltigen Nutzung bei Kunden bieten, sind im Bereich „Outperformer“ hochgestuft. Produkte, die hingegen eine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt darstellen, wurden auf „Potentially Challenged“ oder „Challenged“ abgestuft und werden perspektivisch ersetzt.

Basierend auf diesen Kategorien erfolgt die Weiterentwicklung des Schmierstoffsortiments mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der Schmierstoffe für Kunden noch weiter zu erhöhen, zum Beispiel durch die Verwendung von nachhaltigeren Rohstoffen, die Steigerung der Energieeffizienz oder die Reduzierung der eingesetzten Mengen. 2021 umfasste das Produktportfolio von Klüber Lubrication bereits 40 % Outperformer-Produkte.