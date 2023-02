Werkzeughersteller Hilti setzte bereit 2001 auf das Dienstleistungsmodell und führte sein Flottenmanagement-Service ein – die Kunden bekommen im Abo-Modell maßgeschneiderte Geräte, Wartung, Erneuerung und Reparatur entfallen für den Kunden vollkommen. Laut David Stelzer-Trojan war firmenintern damit ein Umdenkprozess verbunden. „Für die Vertriebsmannschaft war es ein Umdenken, weil wir durch diesen neuen Ansatz auch andere Ansprechpartner bei den Kunden aufsuchen mussten."



Beim klassischen Produktverkauf ist der Ansprechpartner zum Beispiel der Polier auf der Baustelle, während man bei einer Dienstleistung wie dem Flottenmanagement, wo es darum geht, den gesamten Gerätepark auszustatten, auch mit dem Einkaufsleiter, der Buchhaltung, dem Lageristen, aber auch dem Geschäftsführer reden muss – es geht um eine ganzheitliche Veränderung der Unternehmensprozesse.“



Durch die steigenden Möglichkeiten durch die Digitalisierung erweitert Hilti sein Serviceangebot stetig. Mit dem Asset-Management-Service „ON!Track“ kommt man in der Baubranche dem Ideal einer vollvernetzten Baustelle näher, indem mithilfe von RFID ganze Geräteparks digital verwaltet werden können. „Es ist aber noch immer ein gewisser manueller Input notwendig, wenn es zum Beispiel um den Transfer von Betriebsmitteln oder das Abrechnen geht. Da ist der Wunsch sehr groß, dass man so viel wie möglich automatisiert, aber da sind wir noch am Beginn der Reise“, so Selzer-Trojan.



Der Anteil der Dienstleistungen am Gesamtumsatz bei Hilti ist bemerkenswert. Rund 50 Prozent aller Geräte werden über das Flottenmanagement verkauft. Weitere Serviceangebote wie maßgeschneiderte Schulungen für die Baubranche sollen diesen Anteil noch erhöhen. „Diese Services unterstützen uns bei unserem Ziel, in Zukunft der wichtigste Produktivitätspartner unserer Kunden in der Baubranche zu sein.“

