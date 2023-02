Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, digitale Technologien ressourcenschonend und möglichst fließend in ihre bestehende Arbeitsumgebung zu integrieren. Moderne Bildverarbeitungskomponenten, die sich schnell in innovative Lösungen einbauen lassen, bilden hierfür eine ideale Basis. Visual Die Protection (VDP) nutzt diese zur frühzeitigen Erkennung möglicher Ursachen für Werkzeugschäden im Presswerk. Erkennen die Kameras einen Mangel, stoppt die Anlage in Bruchteilen von Sekunden und verhindert so Schäden sowie potenzielle Ausfälle. Es können unterschiedliche Überwachungsfunktionen für die verschiedenen Bereiche im Einbauraum der Presse eingerichtet werden. So ist die Abdeckung einer Vielzahl von Fehlerquellen möglich, um stets den sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.

Die Kontrollfunktionen sind äußerst vielfältig: Von der Prüfung der Bauteillage über die Fremdkörpererkennung und In-Prozess Prüfungen bis hin zur gezielten Überwachung individueller Werkzeugfunktionen. Wird beispielsweise ein Fremdkörper, wie etwa ein Blechabfall aus dem vorangegangenen Pressdurchgang, im Werkzeug erkannt, stoppt die Presse automatisch. So kann sich der Fremdkörper nicht in die Werkzeugoberflächen drücken oder Schäden verursachen.