In Unternehmen der produzierenden Industrie kann es trotz hohen Lagerbeständen immer wieder zu Engpässen in der Produktion kommen, weil dringend benötigte Ersatzteile oder Materialien für die Produktion nicht vorrätig sind. In der Supply Chain gibt es jedoch enormes Optimierungspotenzial durch Beschaffungs- und Bestandsoptimierung. Stefan Roth, Customer Solutions Manager beim Technischen Händler DEXIS Steyr-Werner, erklärt gegenüber dem INDUSTRIEMAGAZIN, wie die Optimierung gelingt.



INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Roth, was treibt Sie an?

Stefan Roth: Durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Kunden aller Branchen schafft es DEXIS Steyr-Werner in der aktuellen Gemengelage nachweislich Kosten zu senken. Wir helfen unseren Kunden dabei, damit diese sich auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können. Unser Ziel ist: maximale Versorgungssicherheit bei Minimierung der Kosten.



Auf welche Art gelingt Ihnen das?



Roth: DEXIS Steyr-Werner optimiert Prozesse entlang der Supply Chain mit 360° Lösungen und betrachtet dabei stets die Gesamtkosten: Beschaffungs-, Lager- und Produktkosten. Mit ganzheitlichen Supply Chain Lösungen für das Sortiment, den Materialfluss und den Informationsfluss werden unnötige Ausgaben reduziert. Ein Beispiel dafür ist ein Kanban RFID System mit automatisierter Nachbestellung und Auswertungen von Echtzeit-Daten. Wir setzen außerdem kontinuierliche Datenoptimierung mittels selbstlernender Systeme um.

Wofür steht DEXIS Steyr-Werner?

Roth: Als langjähriger Partner in der Industrie begleitet DEXIS Steyr-Werner Unternehmen in jedem Digitalisierungsgrad auf dem Weg zur digitalen Supply Chain und weiß, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Für Unternehmen, die am Startpunkt der Supply Chain Optimierung stehen, können etwa Prozessstandardisierung, Rahmenverträge und Lieferantereduktion wesentliche Kosteneinsparungen sein, während für digitale Performer Lösungen wie die Integration automatisierter Geschäftsprozesse via Schnittstelle oder automatisierte Datenerfassung und -auswertung relevant sind.