Open Source muss Teil der Unternehmensstrategie werden. Deshalb habe ich mich gefreut, dass auch die Plattform Industrie 4.0 das Thema jetzt aufgegriffen hat. Und ein besonderes Lob geht an Wolfgang Gehring von Mercedes-Benz. Der Autobauer richtet sich auf Free Open Source Software (FOSS) aus und verabschiedet ein „Manifest“, das Mitarbeitende ermutigen soll, Open-Source-Softwareentwicklung aktiv zu betreiben.





Dort heißt es: Ein:e Ingenieur:in sollte nach Open- und Inner-Source-Alternativen suchen, bevor er oder sie eigenen Code schreibt oder proprietäre Alternativen verwendet. Die Mitarbeitenden sollen sich bemühen, in den bestehenden Inner-Source-Gemeinschaften des Unternehmens aktiv zu sein. Darüber sollte man im Rahmen seiner täglichen Arbeit zu Open-Source-Projekten beitragen. Jeder Mitarbeitende soll in den Open- und Inner-Source-Communities stets verantwortungsbewusst handeln, mit Sorgfalt und Respekt in Inhalt und Kommunikation, um ein positives Image für sich selbst und das Unternehmen zu wahren – also ein verantwortungsvoller sogenannter „FOSS Citizen“ sein. In Deutschland berichtete der Tagesspiegel Backround ausführlich.

Genau dahin müssen wir uns bewegen. Open Source raus aus der Bastlerecke führen, denn die chinesische Regierung forciert das Thema massiv – vor allem in der Industrie. Unsere Mitarbeitenden müssen Open Source lernen, wir müssen den Code verstehen können, der uns frei angeboten wird, denn dann tappen wir nicht in eine Abhängigkeitsfalle. Wir müssen uns auf allen Ebenen fit machen für Anwendungen von Github und Co. Nur so können wir digital erfolgreich und gleichzeitig unabhängig und souverän bleiben. Deshalb ist Open Source auch und vor allem ein Management-Thema. Ja, ich weiß, ihr habt gerade andere Sorgen, aber ihr müsst Euch und Eure Organisation fit machen in dem Thema, liebe CEOs, sonst droht uns nach der Gasabhängigkeit die Code-Abhängigkeit aus den USA oder China. Mitarbeitende sollten in der Arbeitszeit Open Source lernen. Wir können nicht verlangen, dass die Kolleginnen und Kollegen das am Feierabend mal nebenbei machen.

Julian Feinauer ist Gründer und Geschäftsführer von pragmatic industries.