So gerät das Thema oft aus dem Blickfeld, obwohl der Zusammenhang zwischen Schmierstoff und Effizienz für jeden Techniker offensichtlich ist. Denn je besser ein Schmierstoff dazu geeignet ist, die Reibung und somit die Verlustenergie zu reduzieren, desto größer ist auch sein Nachhaltigkeitseffekt. „Im Vergleich zu Standard-Mineralölen können synthetische Spezialschmierstoffe, wie wir sie anbieten, den Energieverbrauch von Maschinen um einige Prozent reduzieren“, sagt der Klüber-Experte Mair.



Das mag auf den ersten Blick wenig klingen, hat aber in Summe einen beträchtlichen Einfluss. Und das nicht nur in Branchen, in denen Riesenanlagen mit sehr hohem Energiebedarf im Einsatz sind wie in der Zementindustrie. „In der Lebensmittelindustrie zum Beispiel“, sagt Mair, „hat die einzelne Maschine in der Regel keinen so großen Energieverbrauch wie eine Kugelmühle in einem Zementwerk. Dafür sind in den Produktionshallen von Lebensmittelproduzenten aber oft viele Kompressoren und Getriebe im Einsatz, die in ihrer Summe dann doch eine große Menge an Strom verbrauchen.“ Auch hier wirke sich eine Reibungsreduktion durch besseren Schmierstoff daher sehr positiv auf die die Energiebilanz und somit die Kosten aus. Ähnliches gilt für viele Betriebe der chemischen Industrie und andere Branchen.