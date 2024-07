Durch die Verwendung von synthetischen Schmierstoffen lässt sich zudem die Temperatur in der Anwendung in vielen Fällen senken. Niedrigere Betriebstemperatur bedeutet: weniger Verlustenergie und damit größere Maschineneffizienz, niedrigere Stromkosten und auch eine bessere Klimabilanz. So weit, sagt Mair, sind die Zusammenhänge jedem, der in Technik und Maschinenbau zuhause ist, klar.



Doch die Effekte genau zu beziffern, sei eine überaus spannende und gar nicht so einfache Angelegenheit. „Oft wird bloß der Temperaturunterschied gemessen und daraus eine theoretische Energieeinsparung abgeleitet. Das ist zwar nicht völlig falsch, am Ende vergleicht man aber doch Äpfel mit Birnen. Denn die tatsächliche Einsparung kann nur direkt an der Maschine unter den individuellen Prozessbedingungen ermittelt werden.“



Genau das macht Klüber Lubrication. Genützt wird dazu eine eigene Lösung, die neben der Optimierung der Schmierstoffauswahl selbst und der Identifizierung aller Einsparpotentiale eine professionelle Messung der Energieaufnahme im Ursprungszustand und eine Messung nach der Umstellung beinhaltet. Wichtig dabei: Die Messung entspricht international anerkannten Standards, wie der DIN ISO 50015 und ist konform mit dem für Auswertungen dieser Art als Goldstandard geltenden International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP). Auf diese Weise können, die durch den Schmierstoffwechsel eingesparten Kilowatt exakt und nachvollziehbar ausgewiesen werden.