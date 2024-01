Im Haushaltsgeräte- und Pharmabereich hatte Schott zuletzt wie andere Branchenunternehmen auch mit großen Lagerbeständen bei Kunden zu kämpfen, die während der Corona-Pandemie angelegt worden waren. Am Stammsitz Mainz und in Mitterteich in Bayern wurden Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt - in der Produktion von Ceran-Kochflächen und in der von Glasrohren und -stäben unter anderem für die Pharmabranche.

Lesen Sie dazu auch: Chips: Mikroelektronik in Österreich Schlüsselsektor.

Schott werde mit seinen Glasverpackungen oder -spritzen für Arzneimittel weiter von der steigenden Zahl injizierbarer Medikamente profitieren. Auch Impfungen blieben ein Treiber, "nicht nur Covid, sondern auch RSV und eine mögliche Kombi-Impfung gegen Covid-19, RSV und Grippe." Zudem will Schott einen Teil von dem Boom mit Abnehmspritzen abhaben, wie sie etwa die Konzerne Novo Nordisk oder Eli Lilly herstellen. "Abnehmspritzen sind ein riesiges Thema", sagte Heinricht. "Da sind wir mit im Boot und ein gefragter Partner.

Lesen Sie hier noch: Medikamentenengpass: Industrie fordert höhere Preise.

"Die Einnahmen aus dem Börsengang der Pharmasparte in diesem Herbst will Schott Heinricht zufolge vor allem in die grüne Transformation, in Investitionen für Maschinen und Zukäufe stecken. "Da haben wir jetzt mehr Möglichkeiten." Nach möglichen Übernahmen werde in den Segmenten Pharma, Optik und flüssiges Glas in der Medizintechnik geschaut. Schott schaue, wie sich das Portfolio ohne allzu große Investitionen sinnvoll ergänzen lasse.